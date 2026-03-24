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Maisons avec jardin à vendre en Ineia, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 7 chambres dans Ineia, Chypre
Maison 7 chambres
Ineia, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 218 m²
Magnifique grand conçu Maison située dans l'un des villages les plus traditionnels de Paphos…
$692,671
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Ineia, Chypre

Bon marché
Luxe
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