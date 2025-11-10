Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Ineia
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Ineia, Chypre

3 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Ineia, Chypre
Maison 2 chambres
Ineia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Situated on a generous 700 m² plot, this charming property has been fully renovated in 2025 …
$310,065
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Villa 3 chambres dans Ineia, Chypre
Villa 3 chambres
Ineia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Trois (3) chambres à louer dans le beau village d'Innia, Paphos avec une vue imprenable. La…
$505,916
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Maison 2 chambres dans Ineia, Chypre
Maison 2 chambres
Ineia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Discover a charming home in the picturesque village of Ineia. This beautiful resale house of…
$203,212
Laisser une demande
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ineia, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller