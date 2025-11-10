Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Ineia
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Ineia, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement dans Ineia, Chypre
Appartement
Ineia, Chypre
For sale: A fantastic development land opportunity measuring 5,686 m², located in the peacef…
$290,302
Laisser une demande
Appartement dans Ineia, Chypre
Appartement
Ineia, Chypre
Large residential land in Ineia For sale is the 1/2 share of the field which corresponds …
$209,018
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ineia, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller