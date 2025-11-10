Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Ineia
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Ineia, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 7 chambres dans Ineia, Chypre
Appartement 7 chambres
Ineia, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 218 m²
Beautiful large designed House located at one of the most traditional villages of Paphos.Inn…
$696,726
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ineia, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller