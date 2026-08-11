Résidence permanente en Chypre

À propos du programme d'immigration

L'obtention d'un permis de séjour permanent à Chypre grâce à des investissements est l'un des programmes d'immigration les plus rapides en Europe. Le statut est accordé à l'investisseur et aux membres de sa famille dans les conditions du programme et est conservé indéfiniment conformément aux exigences de la loi.

Le programme prévoit des investissements principalement dans de nouveaux biens immobiliers de la part de promoteurs autorisés. Après avoir obtenu la résidence permanente, l'investisseur peut vivre à Chypre sans limite de durée, bénéficier d'un haut niveau de sécurité, de médecine développée et du système éducatif anglais.

Après plusieurs années de résidence et conformément aux exigences de la législation, il est possible de demander la nationalité chypriote par naturalisation.