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;
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À propos du programme d'immigration

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Avantages
Durée du processus
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depuis 3 months
Frais
Frais
depuis
$476
Durée
Durée
3 months
Options d'investissement
Projet gouvernemental Projet gouvernemental
ьторпав
34567.00 BYN
Dépenses supplémentaires
ь тимпа 121.00 BYN
Documents
Documents pour le demandeur Documents pour les membres de la famille

ьтимсч

 ьтимсч

Étapes d'obtention du programme
ьтирпа
depuis 1 mois
ьтимпа
Droits et obligations après réception
Le demandeur a le droit

орпа

Matériel promotionnel et documents

Instructions et règlements

google Инструкция по размещению статей в новостном блоге
Licence société de conseil: 234567890-
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