Propriétées résidentielles à vendre en Gerasa, Chypre

2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Gerasa, Chypre
Maison 3 chambres
Gerasa, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Eco-Amiendly Maison de 3 chambres dans la forêt de pins près de l'école du patrimoine Maiso…
$514,732
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Maison 3 chambres dans Gerasa, Chypre
Maison 3 chambres
Gerasa, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
120 m2 Maison en pinède, à côté de la rivière. > très proche de l'école du patrimoine et de…
$512,020
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
