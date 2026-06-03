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Villas avec jardin à vendre en Fyti, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Fyti, Chypre
Villa 6 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 280 m²
REMARQUE: Prêt dans 3 semaines - Un mois. Découvrez une vie raffinée dans cette villa indiv…
$1,70M
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Villa 6 chambres dans Fyti, Chypre
Villa 6 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 280 m²
REMARQUE: Prêt dans 3 semaines - Un mois. Découvrez une vie raffinée dans cette villa indiv…
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Caractéristiques des propriétés en Fyti, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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