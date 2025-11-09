Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Fyti
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Fyti, Chypre

appartements
5
5 propriétés total trouvé
Appartement dans Fyti, Chypre
Appartement
Fyti, Chypre
For Sale: Residential Land in Lasa Discover a rare opportunity to own a substantial plot …
$162,569
Laisser une demande
Appartement dans Fyti, Chypre
Appartement
Fyti, Chypre
This plot is a field in Fyti, Paphos.It has an area of 6,857sqm and benefits from c. 141m ro…
$301,914
Laisser une demande
Appartement dans Fyti, Chypre
Appartement
Fyti, Chypre
This plot is located in Fyti, Paphos, district.It has an area of 5,017sqm and benefits from …
$181,149
Laisser une demande
Ness Wii MarketNess Wii Market
Appartement dans Fyti, Chypre
Appartement
Fyti, Chypre
Agricultural Land 9.366 sm Located in Milia. Three plots in total for sale. 1) 5.742sm 2)2.…
$139,345
Laisser une demande
Appartement dans Fyti, Chypre
Appartement
Fyti, Chypre
A residential field situated in the serene area of Fyti, within the Paphos District. The pro…
$110,315
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Fyti, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller