Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Fyti
  4. Location longue durée
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la montagne en Fyti, Chypre

;
2 propriétés total trouvé
Villa de 6 chambres dans Fyti, Chypre
Villa de 6 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 300 m²
Prêt à emménager. Découvrez la vie raffinée dans cette villa individuelle exceptionnelle, t…
$4,662
par mois
Laisser une demande
Villa de 6 chambres dans Fyti, Chypre
Villa de 6 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 300 m²
Prêt à emménager. Découvrez la vie raffinée dans cette villa individuelle exceptionnelle, t…
$4,662
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Fyti, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
Realting.com
Aller