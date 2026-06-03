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Loyer mensuel de villas en Fyti, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Villa de 6 chambres dans Fyti, Chypre
Villa de 6 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 300 m²
Prêt à emménager. Découvrez la vie raffinée dans cette villa individuelle exceptionnelle, t…
$4,662
par mois
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Villa de 6 chambres dans Fyti, Chypre
Villa de 6 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 300 m²
Prêt à emménager. Découvrez la vie raffinée dans cette villa individuelle exceptionnelle, t…
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Caractéristiques des propriétés en Fyti, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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