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Bungalows avec jardin à vendre en Fyti, Chypre

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Bungalow 3 chambres dans Fyti, Chypre
Bungalow 3 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
A vendre est une spacieuse maison de plain-pied indépendante située dans la zone sereine de …
$966,997
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Caractéristiques des propriétés en Fyti, Chypre

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