Appartements à vendre en Fyti, Chypre

5 propriétés total trouvé
Appartement dans Fyti, Chypre
For Sale: Residential Land in Lasa Discover a rare opportunity to own a substantial plot …
$162,569
Appartement dans Fyti, Chypre
This plot is a field in Fyti, Paphos.It has an area of 6,857sqm and benefits from c. 141m ro…
$301,914
Appartement dans Fyti, Chypre
This plot is located in Fyti, Paphos, district.It has an area of 5,017sqm and benefits from …
$181,149
Appartement dans Fyti, Chypre
Agricultural Land 9.366 sm Located in Milia. Three plots in total for sale. 1) 5.742sm 2)2.…
$139,345
Appartement dans Fyti, Chypre
A residential field situated in the serene area of Fyti, within the Paphos District. The pro…
$110,315
