Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Filousa Chrysochous
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Filousa Chrysochous, Chypre

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Filousa Chrysochous, Chypre
Appartement 3 chambres
Filousa Chrysochous, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Three (3) bedroom villa for sale. This high quality Property is not yet fully completed. Th…
$207,857
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Filousa Chrysochous, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller