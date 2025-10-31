Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Episkopi Pafou
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Episkopi Pafou, Chypre

3 BHK
8
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Episkopi, Chypre
Appartement 3 chambres
Episkopi, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus The properties are off plan and will start a…
$638,665
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Episkopi, Chypre
Appartement 3 chambres
Episkopi, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus The properties are off plan and will start a…
$574,799
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Episkopi Pafou, Chypre

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller