Appartements à vendre en Episkopi Pafou, Chypre

3 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Episkopi, Chypre
Appartement 3 chambres
Episkopi, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 199 m²
$572,279
Appartement 4 chambres dans Episkopi, Chypre
Appartement 4 chambres
Episkopi, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 267 m²
$1,39M
Caractéristiques des propriétés en Episkopi Pafou, Chypre

