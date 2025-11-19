Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. East Paphos Municipality
  4. Location longue durée
  5. Maison
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien une maison avec jardin en East Paphos Municipality, Chypre

2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Yeroskipou, Chypre
Maison 3 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
3 Bedroom House ground floor property (on a 2-floor building) in Geroskipou, PaphosRecommend…
$1,393
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow 3 chambres dans Timi, Chypre
Bungalow 3 chambres
Timi, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
This modern bungalow is available for rent in the peaceful village of Anarita. Recently reno…
$1,742
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller