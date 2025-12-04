Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Location longue durée
  5. Propriété commerciale
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec jardin en East Limassol Municiplaity, Chypre

Demos Agiou Athanasiou
9
Germasogeia
12
1 propriété total trouvé
Bureau 225 m² dans Germasogeia, Chypre
Bureau 225 m²
Germasogeia, Chypre
Surface 225 m²
Bureaux modernes de luxe au cœur de la zone d'affaires, construction résistant aux trembleme…
$12,676
par mois
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
