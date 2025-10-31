Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la montagne en East Limassol Municiplaity, Chypre

Germasogeia
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
Koinoteta Mouttagiakas
6
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Appartement 2 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Appartement 2 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en East Limassol Municiplaity

penthouses

Caractéristiques des propriétés en East Limassol Municiplaity, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine