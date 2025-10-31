Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en East Limassol Municiplaity, Chypre

Germasogeia
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
Koinoteta Mouttagiakas
6
8 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Appartement 3 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Welcome to this stunning, modern two-story home, offering a perfect blend of comfort, style,…
$5,225
par mois
Appartement 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
par mois
Appartement 4 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 4 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
par mois
Appartement 7 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 7 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
par mois
Appartement 7 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 7 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 530 m²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
par mois
Appartement 4 chambres dans Koinoteta Parekklesias, Chypre
Appartement 4 chambres
Koinoteta Parekklesias, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
par mois
Appartement 5 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Appartement 5 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
par mois
Appartement 5 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 5 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 550 m²
An amazing five bedroom detached villa located in the Kalogyros in Limassol with panoramic …
$9,290
par mois
