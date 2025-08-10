Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Location longue durée
  5. Maison
  6. Jardin

Loyer mensuel de Maisons avec jardin en Demos Polis Chrysochous, Chypre

Polis Chrysochous
3
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Polis Chrysochous, Chypre
Maison 2 chambres
Polis Chrysochous, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Demos Polis Chrysochous, Chypre

avec Vue sur la mer