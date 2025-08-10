Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Demos Polis Chrysochous, Chypre

Polis Chrysochous
3
3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Pólis, Chypre
Villa 4 chambres
Pólis, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
UNIQUEMENT AU PET • Situé sur un complexe fermé, avec une plage de sable, • La propriété off…
$3,204
par mois
Maison dans Pólis, Chypre
Maison
Pólis, Chypre
Nombre de salles de bains 3
Sandy Beach Villa – Luxury Living by the Sea Situé dans un complexe fermé sur une plage de s…
$3,093
par mois
Maison 2 chambres dans Polis Chrysochous, Chypre
Maison 2 chambres
Polis Chrysochous, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
par mois
Caractéristiques des propriétés en Demos Polis Chrysochous, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer