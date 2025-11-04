Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Demos Polis Chrysochous, Chypre

2 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Argaka, Chypre
Appartement 5 chambres
Argaka, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
A Superb 5 Bedroom Villa for rent at Argaka Village. The property is located on an elevat…
$5,806
par mois
Appartement 4 chambres dans Kritou Terra, Chypre
Appartement 4 chambres
Kritou Terra, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated detached house in the charming village of Krit…
$1,277
par mois
Caractéristiques des propriétés en Demos Polis Chrysochous, Chypre

avec Vue sur la mer