  2. Chypre
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Demos Polis Chrysochous, Chypre

5 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Argaka, Chypre
Appartement 5 chambres
Argaka, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
A Superb 5 Bedroom Villa for rent at Argaka Village. The property is located on an elevat…
$5,806
par mois
Appartement 4 chambres dans Argaka, Chypre
Appartement 4 chambres
Argaka, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 650 m²
Available for rent is a spacious detached villa in the peaceful area of Argaka. This well-ma…
$4,064
par mois
Appartement 3 chambres dans Pomos, Chypre
Appartement 3 chambres
Pomos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Enjoy the luxury of living right next to the beach. This charming detached house by the coa…
$1,510
par mois
Appartement 4 chambres dans Kritou Terra, Chypre
Appartement 4 chambres
Kritou Terra, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated detached house in the charming village of Krit…
$1,277
par mois
Appartement 3 chambres dans Polis Chrysochous, Chypre
Appartement 3 chambres
Polis Chrysochous, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
This spacious and comfortable apartment is available for rent and offers ample space and con…
$987
par mois
Caractéristiques des propriétés en Demos Polis Chrysochous, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer