Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Bungalows à vendre en Demos Polis Chrysochous, Chypre

Bungalow Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Néo Chorió, Chypre
Bungalow 3 chambres
Néo Chorió, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
For sale is a charming bungalow located in the picturesque village of Latchi. This stunning …
$603,829
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Pólis, Chypre
Bungalow 2 chambres
Pólis, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$406,423
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Pólis, Chypre
Bungalow 2 chambres
Pólis, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$402,798
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Demos Polis Chrysochous, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller