Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 111 m²
For sale: Modern townhouse under construction in the sought-after area of Agios Athanasios. …
$540,901
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller