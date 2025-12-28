Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien un bungalow avec jardin en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

1 propriété total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Bungalow 3 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Un bungalow moderne de 3 chambres, 2 salles de bains situé dans le quartier résidentiel rech…
$3,288
par mois
Laisser une demande
