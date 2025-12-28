Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Location longue durée
  5. Bungalow

Loyer mensuel de bungalows en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

Bungalow Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Bungalow 3 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Un bungalow moderne de 3 chambres, 2 salles de bains situé dans le quartier résidentiel rech…
$3,288
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

avec Jardin
Realting.com
Aller