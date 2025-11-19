Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

Appartement 1 chambre dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Appartement 1 chambre
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sea view one bedroom apartment located in Agios Athanasios (tourist area ) is available now.…
$2,206
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 1 chambre dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Appartement 1 chambre
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sea view one bedroom apartment located in Agios Athanasios (tourist area ) is available now.…
$2,187
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 3 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Appartement 3 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Agios Athanasios (tourist area) to wa…
$2,773
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 3 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Appartement 3 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
This lovely 3 bedroom + extra room penthouse is very spacious, has separate kitchen which al…
$5,754
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
