Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la montagne en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

penthouses
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Appartement 2 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,532
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 2 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Appartement 2 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer