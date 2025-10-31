Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Choli
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Choli, Chypre

1 propriété total trouvé
Appartement dans Choli, Chypre
Appartement
Choli, Chypre
The property for sale is a residential field which lies within the administrative boundaries…
$268,239
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Choli, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller