Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Arsos Lemesou
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Arsos Lemesou, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Arsos, Chypre
Appartement
Arsos, Chypre
Une belle zone protégée de 10965m2 dans la région d'Arsos lemesou à Limassol. La propriété e…
$43,788
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Arsos Lemesou, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller