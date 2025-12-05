Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Arsos Lemesou
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Arsos Lemesou, Chypre

appartements
4
4 propriétés total trouvé
Appartement dans Arsos, Chypre
Appartement
Arsos, Chypre
Une belle zone protégée de 10965m2 dans la région d'Arsos lemesou à Limassol. La propriété e…
$43,788
Appartement dans Arsos, Chypre
Appartement
Arsos, Chypre
Le terrain est situé dans le village d'Arsos, sans électricité ni eau, adapté à l'agricultur…
$57,616
Appartement dans Arsos, Chypre
Appartement
Arsos, Chypre
Disponible 19170m2 terrain agricole dans le village d'Arsos à Limassol, avec une vue panoram…
$69,139
Appartement dans Arsos, Chypre
Appartement
Arsos, Chypre
Un beau terrain forestier de 24390m2 en zone protégée avec une vue panoramique imprenable da…
$73,749
Caractéristiques des propriétés en Arsos Lemesou, Chypre

