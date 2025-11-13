Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Armou
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Armou, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 5 chambres dans Armou, Chypre
Appartement 5 chambres
Armou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
For sale is a stunning detached house situated in the peaceful village of Armou. This spacio…
$870,907
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Armou, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller