  Chypre
  Chypre
  Armou
  Résidentiel
  Appartement
  Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Armou, Chypre

4 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Armou, Chypre
Appartement 5 chambres
Armou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
For sale is a stunning detached house situated in the peaceful village of Armou. This spacio…
$870,907
Appartement 3 chambres dans Armou, Chypre
Appartement 3 chambres
Armou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 223 m²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,73M
Appartement dans Armou, Chypre
Appartement
Armou, Chypre
This land is located in Armou, Paphos, c 1km northeast of Armou village and 1,6km southwest …
$114,379
Caractéristiques des propriétés en Armou, Chypre

