Propriétées résidentielles à vendre en Arminou, Chypre

appartements
3
4 propriétés total trouvé
Appartement dans Arminou, Chypre
Appartement
Arminou, Chypre
The property is a plot located in Arminou village, Paphos district. The plot has an area of…
$60,383
Appartement dans Arminou, Chypre
Appartement
Arminou, Chypre
A large agricultural field in Arminou village, Paphos district. The property falls into …
$58,060
Appartement dans Arminou, Chypre
Appartement
Arminou, Chypre
Agricultural land in Arminou 5686 sm Building Factor 6% / Cover Factor 6% Landlocked Thi…
$46,448
Tut TravelTut Travel
Bungalow 1 chambre dans Arminou, Chypre
Bungalow 1 chambre
Arminou, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
For sale: a traditional, stone-built bungalow located in the serene village of Arminou. This…
$103,348
Caractéristiques des propriétés en Arminou, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
