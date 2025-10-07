Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Anarita, Chypre

2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Anarita, Chypre
Villa 3 chambres
Anarita, Chypre
Chambres 3
Surface 171 m²
Situés dans un quartier paisible de beauté naturelle à Anarita Village, Paphos, ces villas d…
$374,683
Villa 3 chambres dans Anarita, Chypre
Villa 3 chambres
Anarita, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Beautiful country complex with sea and mountain views and beautiful green landscapes. The vi…
$472,980
Caractéristiques des propriétés en Anarita, Chypre

