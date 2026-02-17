Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Agia Varvara, Chypre

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Agia Varvara, Chypre
Propriété commerciale
Agia Varvara, Chypre
Nombre d'étages 2
Profitez de la vie moderne dans un quartier paisible, avec un accès facile à tout ce dont vo…
$773,619
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Entrepôt 4 250 m² dans Agia Varvara, Chypre
Entrepôt 4 250 m²
Agia Varvara, Chypre
Surface 4 250 m²
Dépôts industriels sur grand terrain situé à Agia Varvara du district de Nicosie. Les Le cha…
$1,12M
