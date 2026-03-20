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Villas à vendre en Town of Rab, Croatie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Barbat, Croatie
Villa 3 chambres
Barbat, Croatie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Une occasion exceptionnelle dans l'île de Rab, Croatie – Nous vous présentons une maison rem…
$764,636
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Agence
AGENCIJA Elite
Langues
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