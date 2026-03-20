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Appartements à vendre en Town of Rab, Croatie

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17 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Banjol, Croatie
Appartement 1 chambre
Banjol, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Nombre d'étages 2
A Banjol sur l'île de Rab, un bel appartement de 52 m2 entièrement meublé et décoré modernem…
$214,325
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Appartement 1 chambre dans Barbat, Croatie
Appartement 1 chambre
Barbat, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Nombre d'étages 2
Un appartement est à vendre au premier étage d'un immeuble résidentiel de haute qualité cons…
$229,839
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Appartement 1 chambre dans Barbat, Croatie
Appartement 1 chambre
Barbat, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Nombre d'étages 2
Un appartement est à vendre au premier étage d'un immeuble résidentiel de haute qualité cons…
$229,839
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OneOne
Appartement 3 chambres dans Banjol, Croatie
Appartement 3 chambres
Banjol, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 2
Dans une partie calme et verdoyante de Banjol sur l'île de Rab, à seulement 250 mètres de la…
$763,065
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Appartement 1 chambre dans Palit, Croatie
Appartement 1 chambre
Palit, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Nombre d'étages 2
An apartment of 52.13 m² is for sale in Palit on the island of Rab, located on the first flo…
$218,347
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Appartement 2 chambres dans Kampor, Croatie
Appartement 2 chambres
Kampor, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
Un appartement à vendre au premier étage d'une maison à Kampor, sur l'île de Rab, avec une s…
$321,774
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Melrose VillasMelrose Villas
Appartement 3 chambres dans Banjol, Croatie
Appartement 3 chambres
Banjol, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est un penthouse de luxe dans une villa urbaine moderne, situé sur une colline, à s…
$811,331
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Appartement 2 chambres dans Barbat, Croatie
Appartement 2 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 1
A new apartment on the 1st floor is for sale in the settlement of Barbat, with a total usabl…
$275,807
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Appartement 1 chambre dans Barbat, Croatie
Appartement 1 chambre
Barbat, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Un étage d'une maison est à vendre sur l'île de Rab, à Barbat, situé à seulement 100 mètres …
$190,766
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Appartement 1 chambre dans Banjol, Croatie
Appartement 1 chambre
Banjol, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 2
Dans une partie calme et extrêmement attractive de Banjole sur l'île de Rab, à seulement 5 m…
$260,292
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Appartement 2 chambres dans Banjol, Croatie
Appartement 2 chambres
Banjol, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Nombre d'étages 2
Ile de Rab, Banjol – un penthouse exclusif à vendre au deuxième étage d'un bâtiment moderne,…
$591,835
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Appartement 2 chambres dans Barbat, Croatie
Appartement 2 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 1
Un appartement dans un immeuble nouvellement construit est à vendre à Barbat sur Rab, situé …
$298,790
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Appartement 2 chambres dans Town of Rab, Croatie
Appartement 2 chambres
Town of Rab, Croatie
Chambres 2
Surface 49 m²
On the island of Rab, a charming apartment is for sale with a large outdoor area, private pa…
$344,221
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Appartement 2 chambres dans Barbat, Croatie
Appartement 2 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Nombre d'étages 1
Un appartement dans un immeuble nouvellement construit est à vendre à Barbat sur Rab, situé …
$298,790
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Appartement 3 chambres dans Supetarska Draga, Croatie
Appartement 3 chambres
Supetarska Draga, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 180 m²
Nombre d'étages 4
Unique Opportunity – Spacious Seafront Apartment on the Island of Rab In the peaceful area …
$517,137
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Appartement 4 chambres dans Barbat, Croatie
Appartement 4 chambres
Barbat, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 163 m²
Nombre d'étages 3
A vendre est un appartement spacieux et de qualité exceptionnelle à Barbat, sur l'île de Rab…
$689,516
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Appartement dans Palit, Croatie
Appartement
Palit, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 2/2
Apartment with Terrace, Rab, 1BR, 32 m² Located in a tranquil part of Rab town, on the islan…
$149,355
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