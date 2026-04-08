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Bureaux à vendre en Grad Rijeka, Croatie

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4 propriétés total trouvé
Bureau 93 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 93 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 93 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de Rijeka, dans un endroit exceptionnellement attrayant et très fréquenté, un …
$286,149
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Bureau 80 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 80 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 80 m²
A commercial space is for sale in the quiet and attractive area of Rijeka, Marčeljeva Draga.…
$163,186
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Bureau 24 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 24 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 24 m²
A newly renovated commercial space in the city center is for sale, located on the ground flo…
$122,964
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Bureau 44 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 44 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 44 m²
Commercial space for sale in Marčeljeva Draga, Rijeka, with an area of 44 m². Located on the…
$89,637
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