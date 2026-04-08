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Loyer mensuel de des bureaux en Grad Rijeka, Croatie

2 propriétés total trouvé
Bureau 87 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 87 m²
Grad Rijeka, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Nombre d'étages 5
An exclusive office space of 87.02 m² is available for rent, located in a well-preserved Aus…
$2,298
par mois
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Ardor real estate agency
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Bureau 120 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 120 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 120 m²
Rijeka, city center – office space for rent in a business building with an elevator, with a …
$1,954
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