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Penthouses à vendre en Comitat de Primorje-Gorski Kotar, Croatie

Grad Krk
3
Krk
3
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6 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Opcina Vrbnik, Croatie
Penthouse 3 chambres
Opcina Vrbnik, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Dans une partie paisible de Vrbnik, l'une des villes les plus uniques et authentiques de l'î…
$483,505
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Penthouse 3 chambres dans Krk, Croatie
Penthouse 3 chambres
Krk, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 121 m²
An exclusive penthouse is for sale, located in a quiet area in the town of Krk, at the top o…
$1,10M
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Penthouse 3 chambres dans Opcina Vrbnik, Croatie
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Nils OttNils Ott

Caractéristiques des propriétés en Comitat de Primorje-Gorski Kotar, Croatie

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