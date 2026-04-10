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Penthouses à vendre en Krk, Croatie

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3 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Krk, Croatie
Penthouse 3 chambres
Krk, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 121 m²
An exclusive penthouse is for sale, located in a quiet area in the town of Krk, at the top o…
$1,10M
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