  2. Croatie
  3. Comitat de Primorje-Gorski Kotar
  4. Commercial
  5. Fabrication

Bâtiments de fabrication en Comitat de Primorje-Gorski Kotar, Croatie

3 propriétés total trouvé
BUSINESS FOR SALE dans Biljevina, Croatie
BUSINESS FOR SALE
Biljevina, Croatie
Une opportunité unique d'acheter une centrale hydroélectrique en activité au cœur des Balkan…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
READY BUSINESS dans Grad Rijeka, Croatie
READY BUSINESS
Grad Rijeka, Croatie
PrêtUne entreprise de métallurgie avec des terrains, des bureaux et des locaux de production…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
INDUSTRIAL PREMISES AND OPERATING BUSINESS (MECHANICAL ENGINEERING AND PIPELINE SECTOR) IN RIJEKA, CROATIA FOR SALE! dans Grad Rijeka, Croatie
INDUSTRIAL PREMISES AND OPERATING BUSINESS (MECHANICAL ENGINEERING AND PIPELINE SECTOR) IN RIJEKA, CROATIA FOR SALE!
Grad Rijeka, Croatie
Locaux industriels et entreprise d'exploitation (secteur de la construction mécanique et des…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
