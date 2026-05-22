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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Opcina Viskovo, Croatie

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Appartement 2 chambres dans Marcelji, Croatie
Appartement 2 chambres
Marcelji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 3
Un penthouse moderne et très attrayant est offert, situé dans un petit bâtiment résidentiel …
$1,758
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Appartement 2 chambres dans Sroki, Croatie
Appartement 2 chambres
Sroki, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Dans une partie calme de Viškovo, dans un immeuble nouvellement construit, un appartement mo…
$804
par mois
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Appartement 2 chambres dans Marinici, Croatie
Appartement 2 chambres
Marinici, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 135 m²
Appartement entièrement équipé et meublé de 100 m2, avec une spacieuse terrasse de 30 m2 off…
$1,322
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