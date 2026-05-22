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Vue sur la mer Appartements à vendre en Opcina Viskovo, Croatie

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Appartement 2 chambres dans Kosi, Croatie
Appartement 2 chambres
Kosi, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 2
Dans un endroit exceptionnellement calme dans le village de Kosi (Viškovo), entouré de verdu…
$240,475
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Appartement 2 chambres dans Kosi, Croatie
Appartement 2 chambres
Kosi, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Nombre d'étages 2
Dans un endroit calme et verdoyant à Kosi, Viškovo, nous offrons un appartement moderne dans…
$216,232
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Appartement 2 chambres dans Marcelji, Croatie
Appartement 2 chambres
Marcelji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 155 m²
Nombre d'étages 3
Un penthouse moderne et exceptionnellement attrayant est à vendre, situé dans un petit bâtim…
$486,702
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Appartement 3 chambres dans Viskovo, Croatie
Appartement 3 chambres
Viskovo, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Nombre d'étages 3
Un appartement à vendre à Viškovo, situé au troisième étage d'un immeuble résidentiel. L'app…
$333,841
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