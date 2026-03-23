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Appartements à vendre en Opcina Viskovo, Croatie

2 BHK
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10 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Marcelji, Croatie
Appartement 1 chambre
Marcelji, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
For sale: a modern one-bedroom apartment with living room (1BR+LR) in the NEW residential co…
$142,500
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Appartement 2 chambres dans Mladenici, Croatie
Appartement 2 chambres
Mladenici, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 2
For sale is an apartment of 60 m², located on the elevated ground floor of a residential bui…
$252,823
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Appartement 2 chambres dans Viskovo, Croatie
Appartement 2 chambres
Viskovo, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Dans un endroit calme et verdoyant à Donji Jugi (Viškovo), nous offrons un appartement moder…
$297,641
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OneOne
Appartement 2 chambres dans Viskovo, Croatie
Appartement 2 chambres
Viskovo, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Dans un endroit calme et verdoyant à Donji Jugi (Viškovo), nous vous proposons un appartemen…
$263,165
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Appartement 2 chambres dans Sroki, Croatie
Appartement 2 chambres
Sroki, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 1
For sale is a two-bedroom apartment with a living room, totaling 65 m², located in the quiet…
$182,722
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Appartement 2 chambres dans Viskovo, Croatie
Appartement 2 chambres
Viskovo, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
Un appartement de deux étages à vendre dans un nouveau bâtiment situé dans le centre même de…
$252,823
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Melrose VillasMelrose Villas
Appartement 2 chambres dans Kosi, Croatie
Appartement 2 chambres
Kosi, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Nombre d'étages 2
Dans un endroit calme et verdoyant à Kosi, Viškovo, nous offrons un appartement moderne dans…
$194,214
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Appartement 3 chambres dans Viskovo, Croatie
Appartement 3 chambres
Viskovo, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
For sale is a beautiful two-story 4-room apartment in a quiet part of Viškovo, located in a …
$275,807
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Appartement 3 chambres dans Viskovo, Croatie
Appartement 3 chambres
Viskovo, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Nombre d'étages 3
Un appartement à vendre à Viškovo, situé au troisième étage d'un immeuble résidentiel. L'app…
$333,841
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Appartement 2 chambres dans Kosi, Croatie
Appartement 2 chambres
Kosi, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 2
Dans un endroit exceptionnellement calme dans le village de Kosi (Viškovo), entouré de verdu…
$247,077
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Viskovo, Croatie

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