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Maisons avec garage à vendre en Vinodolska opcina, Croatie

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Tribalj, Croatie
Maison 2 chambres
Tribalj, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 135 m²
Nombre d'étages 1
Une maison en pierre traditionnelle est à vendre à Mali Bašunji, un hameau paisible entouré …
$236,734
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Ardor real estate agency
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Caractéristiques des propriétés en Vinodolska opcina, Croatie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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