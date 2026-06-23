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Appartements à vendre en Vinodolska opcina, Croatie

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Appartement 3 chambres dans Grizane Belgrad, Croatie
Appartement 3 chambres
Grizane Belgrad, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 127
Surface 97 m²
Nombre d'étages 1
Un spacieux appartement de trois chambres au premier étage avec une superficie utilisable to…
$388,520
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Caractéristiques des propriétés en Vinodolska opcina, Croatie

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